İzmitli Perilerin devler ligi programı belli oldu
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İzmitli Perilerin devler ligi programı belli oldu

18.12.2020 17:34 | Son Güncelleme: 18.12.2020 17:39
İzmitli Perilerin devler ligi programı belli oldu

Kentimizi ve ülkemizi Avrupa'nın en prestijli organizasyonu Euroleague Women'da temsil eden İzmit Belediyespor'un Avrupa'da ki yeni maç programı belli oldu.

Kentimizi ve ülkemizi Avrupa'nın en prestijli organizasyonu Euroleague Women'da temsil eden İzmit Belediyespor'un Avrupa'da ki yeni maç programı belli oldu.

Kentimizi ve ülkemizi Euroleague Women'da temsil eden İzmit Belediyespor 7 oyuncusunun Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle İstanbul'da yapılan ilk tur maçların mücadele edememişti. Euroleague Women ikinci tur maç programı belli olan İzmitli Periler bu maçlar için İspanya'nın Salamanca kentinde parkeye çıkacak.

İzmitli Periler ilk maçını 19 Ocak'ta İspanya temsilcisi Perfumerias Avenida ile oynayacak. İkinci maç ise 21 Ocak'ta Rusya'nın Dynamo Kursk, 22 Ocak'ta ise yine Rus temsilci Nadezhda takımı ile oynanacak. İzmit Belediyespor gruptaki son maçını ise 25 Ocak tarihinde ilk maçta olduğu gibi Perfumerias Avenida takımı ile oynayıp İspanya'dan ayrılacak. Çift maç usulü gerçekleşecek grup maçlarında İzmit Belediyespor kalan 2 karşılaşmasını Rus temsilcileri Dynamo Kursk ve Nadezhda ile ilerleyen günlerde belirlenecek bir tarihte ve salonda oynayacak. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 17:51:08. #1.15#
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