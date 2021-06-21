İzmitli pehlivanlar Kırkpınar için kampa girdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmitli pehlivanlar Kırkpınar için kampa girdi

İzmitli pehlivanlar Kırkpınar için kampa girdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

İzmit Belediyespor Güreş Takımı, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ve Serbest Güreş 1. Ligi öncesi kampa girdi.

İzmit Belediyespor Güreş Takımı, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ve Serbest Güreş 1. Ligi öncesi kampa girdi.

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne iddialı bir şekilde hazırlanan İzmit Belediyespor Güreş Takımı, Kuruçeşme Spor Tesisleri'nde kampa girdi. Hazırlık turnuvalarında başarılı sonuçlar elde ederek dikkatleri üzerine çeken İzmit Belediyesporlu pehlivanlar, Kırkpınar'da da İzmitlileri gururlandırmak istiyor. 9-10-11 Temmuz tarihlerinde Edirne'de düzenlenecek olan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi sıkı bir kamp dönemine giren İzmitli pehlivanlar, er meydanında başarılı sonuçlar almak güç depoluyor.

Güreşçilerin en önemli er meydanı Kırkpınar'a hazırlıklarını ve beklentileri paylaşan İzmit Belediyespor Güreş Takımı Antrenörü Şener Sar, "Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başarılı sonuçlar alacağımıza inanıyoruz. Hazırlık turnuvalarında neler yapabileceğimiz gösterdik. Yoğun bir kamp sürecine girdik. Güreşçilerimiz çok sıkı çalışıyor. İnşallah Kırkpınar'dan İzmitlilerin göğsünü kabartacak sonuçlarla döneceğiz" dedi.

Çok çalıştıklarını ve iddialı olduklarını kaydeden Güreş Takımı Sorumlusu Bayram Güreşen ise, "Verimli bir kamp dönemi geçiriyoruz. Sabah 6.30'da koşuya çıkıyoruz. Öğle antrenmanında yağlı güreş provası yapıyoruz. Akşam antrenmanında ise minder üzerinde çalışıyoruz. Arkadaşlarımızın hepsi elinden gelenin fazlasını yapıyor. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ve Serbest Güreş 1. Ligi'nde iddialıyız" diye konuştu. - KOCAELİ

İzmitli pehlivanlar Kırkpınar için kampa girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bergen Hadise Ebru Gündeş Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Kerem Aktürkoğlu Taylan Antalyalı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İzmitli pehlivanlar Kırkpınar için kampa girdi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.6.2021 11:57:17. #1.14#

title