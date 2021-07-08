İzmitli pehlivanlar Kırkpınar'a uğurlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmitli pehlivanlar Kırkpınar'a uğurlandı

İzmitli pehlivanlar Kırkpınar'a uğurlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde mücadele edecek olan İzmit Belediyesporlu pehlivanları Edirne'ye uğurladı.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde mücadele edecek olan İzmit Belediyesporlu pehlivanları Edirne'ye uğurladı.

Hürriyet, 9-10-11 Temmuz tarihlerinde 660'ıncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde er meydanına çıkacak olan İzmitli pehlivanları Edirne'ye uğurladı. Sporculara başarılar dileyen Başkan Hürriyet, başarılı sonuçlar alarak İzmit'e döneceklerine inandığını söyledi. Hürriyet, "İzmit Belediyespor olarak ata sporumuz olan güreşi çok önemsiyoruz. İzmitli pehlivanlarımızı bugün hep beraber Kırkpınar'a uğurluyoruz. Güreş sporunda öncü olmak, İzmit'in adını ve markasını konuşturması için kulübümüzle birlikte azimle çalışıyoruz. Sporcularımız inşallah başarılı sonuçlarla dönerler. Allah yollarını açık etsin. Emek veren hocalarımıza ve kulüp yöneticilerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"En iyi şekilde temsil edecekler"

İzmit Belediyespor Kulüp Başkanı Yusuf Erenkaya ise "Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne İzmit Belediyespor olarak en iyi şekilde hazırlandık. Sporcularımız, güzel İzmit'imizin çalışkan ve başarılı Belediye Başkanı Sayın Fatma Kaplan Hürriyet'i ve kentimizi en iyi şekilde temsil edecekler. Kendilerine başarılar diliyoruz ve başarılar bekliyoruz. 3 aylık bir çalışma döneminden sonra hocalarımızın da büyük emeği ile Edirne'ye gidiyoruz. Bizden hiçbir zaman desteğini esirgemeyen Fatma Başkan'ımıza da teşekkür ediyoruz" dedi.

Kırkpınar'da er meydanına çıkacak sporcular ve kategorileri şöyle:

Başaltı Boyu Erdal Duman, Büyük Orta Boy; Alparslan Güçlü ile Yunus Emre Yaman, Küçük Orta Büyük Boy; Oğuzhan Ünal, Seçkin Duman, Emre Duman, Furkan Güler, Mert Arıcı ve Kadir Güreşen, Deste Küçük Boy; Muhammed Gökçe, Beslan Efe Yerçok, Özgür Güreşen, Berkay Ok ve Yasin Sevim, Ayak Boyu; Polat Altaş, Enes Portakal ve Eren Akbaba, Teşvik 2 Boy Barış Kemal Yiğit, Teşvik 1 Boy; Kerem Uygun, Mustafa Ekin ve Berat Öncü. - KOCAELİ

İzmitli pehlivanlar Kırkpınar'a uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Müge Anlı Selin Şekerci İbrahim Tatlıses
Spor Balotelli Salih Uçan Fatih Terim Metin Oktay Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İzmitli pehlivanlar Kırkpınar'a uğurlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.7.2021 09:54:34. #1.16#

title