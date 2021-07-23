İzmitli karateciler Urfa'da tecrübe kazandı

İzmit Belediyespor Karate Takımı, 13-18 Temmuz tarihleri arasında Şanlıurfa'da düzenlenen Türkiye Ümit Genç-U21 Karate Şampiyonası ve Avrupa Karate Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri'nde tatamiye çıktı.

İzmit Belediyespor Karate Takımı, 13-18 Temmuz tarihleri arasında Şanlıurfa'da düzenlenen Türkiye Ümit Genç-U21 Karate Şampiyonası ve Avrupa Karate Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri'nde tatamiye çıktı.

İzmit Belediyespor Karate Takımı Şanlıurfa'da 1881 sporcunun katılımıyla düzenlenen Türkiye Ümit Genç-U21 Karate Şampiyonası ve Avrupa Karate Şampiyonası Milli Takım seçmelerine katıldı. Şanlıurfa'da tecrübe kazanan İzmit Belediyespor Karate Takımı'nda Gençlerde 55 kiloda tatamiye çıkan Talha Bayrak dördüncü oldu.

İzmit Belediyespor Karate Takımı'nda, ümitler kategorisinde; Ecrin Pesen 4. turda, İpek Nisa Serhatlı 47 kiloda 1. turda, İrem Sude Serhatlı ise 54 kiloda 2. turda turnuvaya veda etti. Gençlerde; 55 kiloda Talha Bayrak dördüncü oldu. 59 kiloda Melike Esma Kılıç 2.turda ve 53 kiloda İmran Burçe Telli 1.turda turnuvadan elendi. U21'de ise 50 kiloda İclal İbiş ve 67 kiloda Yuşa Öztürk çeyrek finalde, 68 kiloda Zerra Zaloğlu ise 2. turda maçlarını kaybetti. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı