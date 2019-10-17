İzmitli karateciler, Sakarya'dan 11 madalya ile döndü

17.10.2019 12:37

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi bünyesinde yeni kurulan İzmit Belediyespor Karate Takımı katıldığı iller arası karate turnuvasında 11 madalya alarak büyük başarıya imza attı.



Spor kenti İzmit sloganıyla yoluna devam eden İzmit Belediyesi'nin belediye bünyesinde yeni kurduğu İzmit Belediyespor Karate Takımı, 11 madalya birden kazandı. Antrenör Timur Doğan nezaretinde Sakarya'da düzenlenen ille arası karate turnuvasında başarıyla müsabakalar çıkaran İzmit Belediyespor Karate Takımı, 11 madalya alarak büyük başarıya imza attı.



Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Sakarya Spor Salonu'nda düzenlenen ille arası karate turnuvasına İzmit Belediyespor dahil olmak üzere bin 400 sporcu ve 49 kulüp katılım sağladı. Çeşitli yaş grupları arasında düzenlenen turnuva sonrası dereceye giren sporculara madalyalarını protokol üyeleri takdim etti. İzmit Belediyespor Karate Takımı'nın katıldığı ilk turnuvada 11 madalya alarak büyük başarıya imza atması gelecek turnuvalarda daha büyük başarılarının alınacağının habercisi oldu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA