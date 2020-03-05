İzmitli kadınlara hakları anlatılacak

05.03.2020 15:08 | Son Güncelleme: 05.03.2020 15:08

İzmit Belediyesi ve Kocaeli Barosu iş birliğiyle 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için kadın hakları konulu eğitim programı düzenlenecek.



Dünya Emekçi Kadınlar Günü için İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Kocaeli Barosu Kadın Hakları Merkezi ortaklığında 6 Mart Cuma günü saat 14.00'da İzmit Belediyesi A blok 9. Kat Meclis Salonunda kadın hakları anlatılacak. Şiddetle mücadele ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularının konuşulacağı eğitim programında Kocaeli Barosu avukatlarından Didem Turan ve Nuriye Yılmaz kadınlara haklarını anlatacak. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, kadınların haklarını öğreneceği bu etkinliğe tüm dernek ve sivil toplum kuruluşların ile İzmitli kadınları davet etti.



Öte yandan İzmit Belediyesi Genç Girişimciler Merkezi, Belediye meydanında genç girişimcileri ağırlayacak. Mart ayının ilk haftası kutlanan Girişimcilik haftası nedeniyle 6 Mart Cuma günü düzenlenecek etkinlikte, saat 10.00-17.30 arasında Belediye meydanında kurulacak olan stantta Genç Girişimciler Merkezi ekibi, vatandaşlara girişimcilik konusunda bilgilendirme yapacak. - KOCAELİ

Kaynak: İHA