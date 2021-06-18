İzmitli kadınlar emeğini kazanca çeviriyor
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İzmitli kadınlar emeğini kazanca çeviriyor

İzmitli kadınlar emeğini kazanca çeviriyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

İzmit Belediyesi öncülüğünde her Cuma günü El Emeği Satış Pazarı'nda İzmitli kadınlar, emeğini kazanca çeviriyor.

İzmit Belediyesi öncülüğünde her Cuma günü El Emeği Satış Pazarı'nda İzmitli kadınlar, emeğini kazanca çeviriyor.

Özellikle pandemi döneminde bölgesel ekonomiyi canlandıracak hamlelerle üreticiye destek veren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in öncülüğü ile kadınlar emeklerini kazanca çeviriyor. İZMEK kursiyerleri her cuma kurulan stantlarda el emeği ürünlerini görücüye çıkarıyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde İZMEK'te ders alan kursiyerler bir yandan kendilerine hobi edinirken bir yandan da aile ekonomilerine katkıda bulunuyor. Her hafta İzmit'in merkezinde yüzlerce vatandaşa ulaşma şansı yakalayan kadın üreticiler, el emeği ürünlerini gerçek değerine satışa sunuyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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