İzmitli güreşçiler Kırkpınar provası yaptı

Yılın ilk yağlı güreş müsabakalarında 12 güreşçisiyle boy gösteren İzmit Belediyespor, Antalya'dan çifte madalyayla dönerek Kırkpınar provası yaptı.

Yılın ilk yağlı güreş müsabakalarında 12 güreşçisiyle boy gösteren İzmit Belediyespor, Antalya'dan çifte madalyayla dönerek Kırkpınar provası yaptı.

Katıldığı organizasyonlarda elde ettiği başarılarla dikkatleri üzerine çeken İzmit Belediyespor Güreş Takımı, 22-23 Mayıs tarihleri arasında Antalya'nın Kumluca İlçesi'nde düzenlenen yılın ilk yağlı güreşlerinde12 güreşçisiyle boy gösterdi. Genel klasmanda başarılı organizasyonu geride bırakan İzmit Belediyespor ekibinde Büyük Orta Boy kategorisinde önemli rakiplerini mağlup eden Alpaslan Güçlü ile Küçük Orta Boy kategorisinde mücadele eden Oğuzhan Ünal, 3'üncü olarak kürsüde yer almayı başardı.

İzmit Belediyespor Güreş Takımı Antalya'ya 14 kişilik kafileyle gitti. İdareci Bayram Güreşen'in başkanlığıyla yola çıkan kafilede antrenör Şener Sar ve güreşçiler; Özgür Güreşen, Barış Kemal Yiğit, Emre Duman, Oğuzhan Ünal, Seçkin Duman, Yunus Emre Yaman, Alparslan Güçlü, Erdal Duman, Mert Arıcı, Furkan Güler, Emre Dedeoğlu ve Akın Yaz yer aldı.

İzmit Belediyespor ekibi olarak genel klasmanda başarılı bir organizasyonu geride bıraktıklarını kaydeden antrenör Şener Sar, "Kırkpınar Güreşleri öncesi bizim için çok yararlı bir prova oldu. Asıl hedefimiz tarihi Kırkpınar Güreşleri'nde önemli başarılar elde etmek. Takım olarak bize her zaman destek olan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet olmak üzere İzmit Belediyespor Kulübü Başkanı Yusuf Erenkaya'ya ve İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürü Mithat Ağa'ya teşekkür ederim" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı