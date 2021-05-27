İzmitli güreşçiler Kırkpınar provası yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmitli güreşçiler Kırkpınar provası yaptı

İzmitli güreşçiler Kırkpınar provası yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yılın ilk yağlı güreş müsabakalarında 12 güreşçisiyle boy gösteren İzmit Belediyespor, Antalya'dan çifte madalyayla dönerek Kırkpınar provası yaptı.

Yılın ilk yağlı güreş müsabakalarında 12 güreşçisiyle boy gösteren İzmit Belediyespor, Antalya'dan çifte madalyayla dönerek Kırkpınar provası yaptı.

Katıldığı organizasyonlarda elde ettiği başarılarla dikkatleri üzerine çeken İzmit Belediyespor Güreş Takımı, 22-23 Mayıs tarihleri arasında Antalya'nın Kumluca İlçesi'nde düzenlenen yılın ilk yağlı güreşlerinde12 güreşçisiyle boy gösterdi. Genel klasmanda başarılı organizasyonu geride bırakan İzmit Belediyespor ekibinde Büyük Orta Boy kategorisinde önemli rakiplerini mağlup eden Alpaslan Güçlü ile Küçük Orta Boy kategorisinde mücadele eden Oğuzhan Ünal, 3'üncü olarak kürsüde yer almayı başardı.

İzmit Belediyespor Güreş Takımı Antalya'ya 14 kişilik kafileyle gitti. İdareci Bayram Güreşen'in başkanlığıyla yola çıkan kafilede antrenör Şener Sar ve güreşçiler; Özgür Güreşen, Barış Kemal Yiğit, Emre Duman, Oğuzhan Ünal, Seçkin Duman, Yunus Emre Yaman, Alparslan Güçlü, Erdal Duman, Mert Arıcı, Furkan Güler, Emre Dedeoğlu ve Akın Yaz yer aldı.

İzmit Belediyespor ekibi olarak genel klasmanda başarılı bir organizasyonu geride bıraktıklarını kaydeden antrenör Şener Sar, "Kırkpınar Güreşleri öncesi bizim için çok yararlı bir prova oldu. Asıl hedefimiz tarihi Kırkpınar Güreşleri'nde önemli başarılar elde etmek. Takım olarak bize her zaman destek olan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet olmak üzere İzmit Belediyespor Kulübü Başkanı Yusuf Erenkaya'ya ve İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürü Mithat Ağa'ya teşekkür ederim" dedi. - KOCAELİ

İzmitli güreşçiler Kırkpınar provası yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Yılmaz görevini bırakacağını açıkladı: (1)
Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Yılmaz görevini bırakacağını açıkladı: (1)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Volkan Bozkır Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ebru Gündeş Deniz Çakır Demet Özdemir Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Ersun Yanal Şenol Güneş Ali Palabıyık Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İzmitli güreşçiler Kırkpınar provası yaptı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.5.2021 12:51:33. #1.14#

title