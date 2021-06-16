İzmitli güreşçi Bursa'da şampiyonluk kupasını kaldırdı

İzmit Belediyesporlu güreşçi Seçkin Duman, Bursa'da düzenlenen 59.Nilüfer Çalı Geleneksel Yağlı Güreşleri'nde Küçük Orta Büyük boy kategorisinde şampiyon oldu.

İzmit Belediyesporlu güreşçi Seçkin Duman, Bursa'da düzenlenen 59.Nilüfer Çalı Geleneksel Yağlı Güreşleri'nde Küçük Orta Büyük boy kategorisinde şampiyon oldu.

İzmit Belediyespor Güreş Takımı, temmuz ayında düzenlenecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi katıldığı hazırlık turnuvalarında başarılı sonuçlar elde etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Antalya'da katıldıkları turnuvadan iki üçüncülük alarak İzmit'e dönen güreşçiler, Bursa'da düzenlenen 59.Nilüfer Çalı Geleneksel Yağlı Güreşleri'nden de madalya ve kupayla döndü.

İzmit Belediyespor'un güreşçileri, Bursa'da İzmit rüzgarı estirdi. Birçoğu çok genç olan sporcuların tümü çeyrek finale kadar yükseldi. Turnuvanın favorilerinden İzmit Belediyesporlu güreşçi Seçkin Duman ise rakiplerine şans tanımadı. Çayırda fırtına gibi esen Seçkin Duman 5 rakibinin de sırtını yere getirerek şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Kırkpınar Güreşleri öncesi iyi bir hazırlık turnuvası geçirdiklerini belirten antrenör Şener Sar, "Önce Antalya'da, şimdi de Bursa'da güzel bir turnuva geçirdik. Genç sporcularımız kendilerini geliştirmeye devam ediyor. Asıl hedefimiz olan Kırkpınar Güreşleri'nde başarılı sonuçlara imza atmak istiyoruz" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı