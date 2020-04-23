İzmitli çocuklara 23 Nisan coşkusu bando takımı ile yaşatıldı İzmit'te kenti adım adım gezen animatörler ve bando takımından oluşan ekip, korona virüs tedbirleri kapsamında evde kalan çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını oluşturdukları coşku ortamı ile sokaktan kutladı.

İzmit'te kenti adım adım gezen animatörler ve bando takımından oluşan ekip, korona virüs tedbirleri kapsamında evde kalan çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını oluşturdukları coşku ortamı ile sokaktan kutladı.

İzmit Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında hazırladığı, 2 gün boyunca devam edecek kutlama programlarıyla kentin dört bir yanına bayram coşkusunu taşıyor. Program kapsamında Türk bayrakları, Atatürk fotoğrafları ve balonlarla süslenen belediyeye ait araçlarıyla sokak sokak gezen animatörler ve bando ekipleri, marşlar çalarak çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutladılar. Belediye binası önünde toplanarak kentin farklı noktalarına bayram coşkusunu taşıyan ekipleri İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet alkışlarla uğurladı.

Çocuklarımız bayram coşkusunu evde de yaşayacak

Sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanan etkinlikte vatandaşlara seslenen Başkan Hürriyet, "Değerli İzmitliler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın 100. Yılını kutlayacağız. Bizde dedik ki; evet bu dönem evdeyiz. Belki yan yana, belki topluluklar halinde kutlayamıyoruz ama insanlarımız, çocuklarımız, sevgili yurttaşlarımız, evlerinde bu bayramı coşkuyla kutlasın istedik. Kültür Müdürlüğümüzün hazırlamış olduğu programlar dahilinde kortejler, sokaklarda mahallelerde, caddelerde çocuklarımızı eğlendirecek güzel animasyonlar hazırladık" dedi.

"Coşkuyla kutlayacağız"

Tüm hazırlıkların belediye personeli tarafından büyük bir özveriyle yapıldığını ifade eden Başkan Hürriyet, "Hazırlıklar için bütün imkanlarımızı seferber ettik. İstiyoruz ki çocuklarımızın bir nebzede olsa yüzü gülsün. İstiyoruz ki vatandaşımız bu zorlu süreçte, psikolojik olarak sıkıntı yaşadığı bu dönemde ulusal bayramlarımızı coşkuyla evlerinde en azından kutlayabilsin. ve 2 gün boyunca böyle bir kutlama programı hazırladık. Bugün birazdan kortejimizi buradan yolcu edeceğiz. Bütün mahallelerimizde, bütün sokaklarımızda tek tek dolaşacaklar. Evlerinde bulunan çocuklarımıza güzel anlar, eğlenceli anlar yaşatacaklar" diye konuştu.

Etkinlikler 2 gün boyunca sürecek

Etkinlikler hakkında bilgi veren Başkan Hürriyet, "100. yılımız çok önemli. Bu 100. yılda Atatürk'ün bize bıraktığı bu mirası özellikle çocuklara armağan edilen tek bayram olan 23 Nisan'ı el birliğiyle hep birlikte bütün çocuklarımızla kutlamak istiyoruz. ve 2 gün boyunca biz İzmit'in bütün sokaklarında, İzmit'in bütün caddelerinde İzmit'in çocuklarıyla birlikte çok güzel dakikalar yaşamak istiyoruz. Şimdiden bütün milletimizin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Bütün milletimize bir kez daha sağlıklar diliyorum. Lütfen evde kalın. Her ne kadar evde kalıyor olsanız da, biz sizlerle birlikte olmaya ve bayramlarımızı kutlamaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA