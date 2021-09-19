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İzmitli çiftçilere aronya fidanı dağıtılacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
İzmitli çiftçilere aronya fidanı dağıtılacak

İzmit Belediyesi, Alternatif Ürünler Bahçesi'nde yaptığı adaptasyon çalışmasında kentin iklim ve toprağına uygun olduğunu belirlediği aronya bitkisinin fidanını yüzde 90 hibeyle çiftçilere dağıtacak.

İzmit Belediyesi, Alternatif Ürünler Bahçesi'nde yaptığı adaptasyon çalışmasında kentin iklim ve toprağına uygun olduğunu belirlediği aronya bitkisinin fidanını yüzde 90 hibeyle çiftçilere dağıtacak.

İzmit Belediyesinin kırsalda yürüttüğü Alternatif Ürün Tarımı Projesi çerçevesinde adaptasyon bahçesi çalışmasıyla kentin iklim ve toprağında yetiştirilmesinin uygun olduğu belirlenen 'aronya' bitkisi köylere yayılıyor. İzmit Belediyesi, yüzde 90'ı hibe olarak aronya fidanlarını yüzde 10 katkı payıyla çiftçilere dağıtacak. Aronya fidanı desteğinden yararlanmak isteyen çiftçiler için başvurular pazartesi günü başlayacak.

İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'nün koordinasyonunda gerçekleştirilecek olan aronya fidanı dağıtım ve başvuru organizasyonunda, koşulları sağlayan çiftçilerin başvuruları 20 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 27 Eylül 2021 Pazartesi günü mesai bitiminde sona erecek. Başvuru yapacak çiftçilerden; Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) Belgesi veya İzmit Ziraat Odası'ndan alınacak çiftçi belgesi, kimlik fotokopisi, fidan dikilecek arazinin sulanabilir olması ve damlama sulama sisteminin fidan dağıtımından önce döşenmiş olması, malç naylonuyla teknik personelin gösterdiği şekilde malçlama yapılması koşulu aranacak. - KOCAELİ

İzmitli çiftçilere aronya fidanı dağıtılacak

İzmitli çiftçilere aronya fidanı dağıtılacak

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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Haber: İzmitli çiftçilere aronya fidanı dağıtılacak - Haberler Ekonomi
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