İzmitli atletler, yükselme koşusuna katılacak

İzmit Belediyespor Atletizm Takımı, İzmir'de düzenlenen Spor Toto 1. Lig Edip Akarsu 1. Kademe Yarışları'nda 6. olarak ağustos ayındaki yükselme koşusuna katılma hakkı elde etti ve Atletizm Süper Ligi'ne bir adım daha yaklaştı.

İzmit Belediyespor Atletizm Takımı, İzmir'de düzenlenen Spor Toto 1. Lig Edip Akarsu 1. Kademe Yarışları'nda 6. olarak ağustos ayındaki yükselme koşusuna katılma hakkı elde etti ve Atletizm Süper Ligi'ne bir adım daha yaklaştı.

İzmit Belediyespor Atletizm Takımı, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından hafta sonu İzmir'de düzenlenen Spor Toto 1. Lig Edip Akarsu 1. Kademe Yarışları'nda piste çıktı. 100 metre, 200 metre, 800 metre, 1500 metre, 3000 metre, 5000 metre, 100 metre engelli, üç adım atlama, sırıkla atlama, 400 metre engelli, 3000 metre engelli, cirit atma, gülle atma, çekiç atma, disk atma, uzun atlama, yüksek atlama, 4X100 metre ve 4X400 metre bayrak koşusu branşları toplamında takım halinde 131 puan toplayan İzmitli atletler, 6. olarak adını ağustos ayındaki 2. tur yarışlarına yazdırdı.

Öne çıkan atletler

İzmit Belediyespor Atletizm Takımı'nda; 100 metre engelli ve uzun atlama branşlarında toplam 22 puan alan Gözdenur Bayrak, 400 metre ve 200 metrede toplam 20 puan alan Şimal Dinçer, 1500 metre ve 3000 metre engellide toplam 19 puan alan Serra Kökduman, cirit atmada 7 puan alan Merve Kanat, 5000 metrede 6 puan alan Hasnaa Boğahan, disk atmada 6 puan alan Fatma Akkurt, 3000 metrede 10 puan alan Tuba Ecirci, 800 metrede 7 puan alan Handan Bolut ve 400 metre engellide 9 puan alan Dilara Kaşhan öne çıkan isimler oldu.

12 takımın mücadele ettiği yarışlarda 6. olan İzmit Belediyespor 2. kademe yarışları için piste çıkmaya hak kazandı. Ağustos ayında Atletizm Süper Ligi'ne yükselebilmek için 2. kademe yarışlarında ter dökecek olan İzmit Belediyespor, 8 takımın mücadele edeceği yarışlarda ilk 2 sıraya girebilmesi halinde adını Süper Lig'e yazdıracak. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı