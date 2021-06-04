İzmitli atletler Bursa'da tecrübe kazandı
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İzmitli atletler Bursa'da tecrübe kazandı

İzmitli atletler Bursa'da tecrübe kazandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursa'da düzenlenen Türkiye U20 Atletizm Şampiyonası'nda boy gösteren İzmit Belediyesporlu Serra Kökduman, Türkiye dördüncüsü oldu.

Bursa'da düzenlenen Türkiye U20 Atletizm Şampiyonası'nda boy gösteren İzmit Belediyesporlu Serra Kökduman, Türkiye dördüncüsü oldu.

Pandemi döneminde yaşanan farklı sorunların üstesinden gelerek mücadelesini sürdüren İzmit Belediyespor Atletizm Takımı, önemli organizasyonlarda derece elde etmeye devam ediyor. İzmitli atletler son olarak, 28-30 Mayıs tarihleri arasında Bursa'da düzenlenen Türkiye U20 Atletizm Şampiyonası'nda boy gösterdi. Geçtiğimiz günlerde katıldığı Olimpik Deneme Yarışmaları'nda kazandığı birincilik ile milli takıma göz kırpan Serra Kökduman, bu kez Bursa'da 3 bin metre koşusunda elde ettiği 10.58'lik derecesiyle dördüncü oldu. Serra ile birlikte ilimizi Bursa'da temsil eden bir diğer atlet Handan Bolut ise 800 metrede elde ettiği 2.32'lik derecesiyle 38 atlet arasından 20'nci oldu.

Bursa'da birbirinden başarılı takımların mücadele ettiği organizasyonda kendileri adına önemli tecrübeler edildiklerini belirten antrenör Turgut Demirkıran, desteklerinden dolayı başta İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet olmak üzere İzmit Belediye Spor Kulübü Başkanı Yusuf Erenkaya'ya ve İzmit Belediye Spor İşleri Müdürü Mithat Ağa'ya teşekkür etti. - KOCAELİ

İzmitli atletler Bursa'da tecrübe kazandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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