İzmit yürüyüş yolu dezenfekte edildi Büyükşehir Belediyesi ekipleri iki temizlik aracıyla, İzmit ilçesi yürüyüş yolunda dezenfekte işlemi yaptı.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada büyük paniğe neden olan korona virüsünden dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sokak, cadde ve kalabalığın yoğun olduğu bölgelerde dezenfekte işlemlerini sıklaştırdı.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, iki dezenfekte araçlarıyla İzmit ilçesi yürüyüş yolunda çalışma yaptı.

Kaynak: Bültenler