İzmit ve Derince'ye içme suyu projesi
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İzmit ve Derince'ye içme suyu projesi

İzmit ve Derince'ye içme suyu projesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, İzmit ve Derince'nin içme suyunu karşılamak amacıyla 13 adet geniş kapasiteli depo projesi çalışmalarına başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, İzmit ve Derince'nin içme suyunu karşılamak amacıyla 13 adet geniş kapasiteli depo projesi çalışmalarına başladı.

İSU Genel Müdürlüğü, İzmit ile Derince ilçelerinin içme suyu ihtiyacını depolamak için 13 adet yeni depo ile yaklaşık 30 kilometre uzunluğunda içme suyu hattı ve 1 adet terfi merkezinin inşa edileceği projeye başladı. Depo kazı çalışmalarının başladığı proje, 24,5 milyon TL'ye mal olacak. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, nüfus artışı ve küresel ısınmayı göz önünde bulundurarak ihtiyaç olan bölgelerin içme suyu ihtiyacını karşılamak için yeni içme suyu depolarının yapılması talimatını verdi. Bu doğrultuda İSU Genel Müdürlüğü, İzmit ve Derince ilçelerine bağlı muhtelif bölgelerde yeni ve daha büyük kapasiteli depoların yapılması için projeler hazırladı. - KOCAELİ

İzmit ve Derince'ye içme suyu projesi
İzmit ve Derince'ye içme suyu projesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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