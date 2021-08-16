İzmit'ten Sinop ve Bartın'a kardeş eli
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İzmit'ten Sinop ve Bartın'a kardeş eli

İzmit'ten Sinop ve Bartın'a kardeş eli
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Yaşanan sel felaketi sonrası mağdur olan ve zor durumda kalan Sinoplu ve Bartınlı vatandaşlar için harekete geçen İzmit Belediyesi, Kardeş Eller Gıda Bankası aracılığıyla yardım kampanyası başlattı.

Yaşanan sel felaketi sonrası mağdur olan ve zor durumda kalan Sinoplu ve Bartınlı vatandaşlar için harekete geçen İzmit Belediyesi, Kardeş Eller Gıda Bankası aracılığıyla yardım kampanyası başlattı.

Geçtiğimiz günlerde sel felaketiyle sarsılan ve birçok vatandaşın mağduriyet yaşadığı Kastamonu'ya yardım kamyonu gönderen İzmit Belediyesi, bu kez yine sel felaketinden etkilenen Sinop ve Bartın'a yardım elini uzatacak. Yaşanılan felaket sebebiyle Sinop ve Bartın'da evlerini kaybeden ve yardım bekleyen vatandaşlar için harekete geçen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit'te yardım kampanyası başlattı. Yalnızca ayni yardım kabul edilen kampanyada kullanılmış eşya ve su kabul edilmeyecek.

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde başlatılan ve nakdi yardımın kabul edilmeyeceği açıklanan kampanya dahilinde belirlenen ihtiyaç listesinde; Kuru gıda, konserve, paketli gıda, bebek bezi, mama, devam sütü, kullanılmamış kıyafet, battaniye, yorgan, yastık, hijyenik ped, hasta bezi, ev temizlik ürünleri, el feneri, kafa lambası, pil, taşınabilir şarj cihazı, yağmurluk ve çizme yer aldı.

İzmit Belediyesinin sel felaketiyle baş etmeye çalışan vatandaşlar için başlattığı yardım kampanyası kapsamında gelen ürünler, 16-18 Ağustos tarihlerinde 08.00 ile 21.00 saatleri arasında Mehmet Ali Paşa Mahallesi'nde bulunan İzmit Belediyesi Kardeş Eller Gıda Bankası'nda teslim alınacak. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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