İzmit'ten Manavgat'a yardım tırı
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İzmit'ten Manavgat'a yardım tırı

İzmit'ten Manavgat'a yardım tırı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Günlerdir süren orman yangınlarında mağdur olan vatandaşların yaralarını sarmak için harekete geçen İzmit Belediyesi, Antalya'nın Manavgat ilçesinde yardım tırı gönderdi.

Günlerdir süren orman yangınlarında mağdur olan vatandaşların yaralarını sarmak için harekete geçen İzmit Belediyesi, Antalya'nın Manavgat ilçesinde yardım tırı gönderdi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangınları nedeniyle mağdur olan vatandaşların yanında olan İzmit Belediyesi, başlattığı yardım kampanyasında toplanan malzemeleri dün gece Manavgat'a gönderdi. Hayırseverlerin acil ihtiyaç listesine göre bağışladığı malzemeleri Gıda Bankası'nda toplayan, hijyenini sağlayan, tasnif eden ve paketleyen İzmit Belediyesi bugün de Muğla'ya yardım tırlarını gönderecek. İzmit Belediyesi destek kampanyasında yardımseverlerden topladığı; su, içecek, bebek bezi, bebek maması, bebek devam sütü, hijyenik ped, yanık kremi, ağrı kesici, konserve-paketli gıda, giysi, kolonya, ıslak mendil, peçete, tuvalet kağıdı, temizlik malzemeleri, kişisel bakım ürünleri, hayvan mamaları, ilkyardım malzemeleri, kürek, tırmık, baret, elektronik aletler, pil, el feneri gibi belirlenen acil ihtiyaçlardan oluşan ayni yardımları bölgeye sevk etti.

Bugün de Muğla'ya gönderilecek

İzmit Belediyesi bugün öğlen saatlerinde de Çenesuyu Tesisleri'nin önünden hareket edecek tırlarla Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne destek gönderecek. - KOCAELİ

İzmit'ten Manavgat'a yardım tırı
İzmit'ten Manavgat'a yardım tırı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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