İzmit'teki yangında evsiz kalan 3 aile barınma merkezine yerleştirildi
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İzmit'teki yangında evsiz kalan 3 aile barınma merkezine yerleştirildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde evleri yanarak küle dönen 3 aile, Büyükşehir Belediyesi Barınma Merkezine yerleştirildi.

İzmit'teki yangında evsiz kalan 3 aile barınma merkezine yerleştirildi
02.06.2020 18:28 | Son Güncelleme: 02.06.2020 18:32

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde evleri yanarak küle dönen 3 aile, Büyükşehir Belediyesi Barınma Merkezine yerleştirildi.

İzmit ilçesi Çukurbağ Mahallesi Adil Çelik Sokak'ta İsmail Liman'ın evinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bütün daireyi sardı. Bölgedeki esnafın yangın ihbarının ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Binadan yükselen alevler kısa sürede büyüyerek, yanan binanın yanında bulunan 2 binaya daha sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında can kaybı yaşanmazken, 6 binada yangın nedeniyle büyük ölçüde maddi hasar meydana geldi. 6 dairenin zarar gördüğü yangın nedeniyle 19 kişi evsiz kaldı.

Aileler barınma merkezine yerleştirildi

Yangının sebebinin belirlenmesi için itfaiye ekipleri inceleme başlatırken, evlerinden olan ailelere yardım amacıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkalığı "Geniş Ailem" ekipleri ise bölgeye giderek inceleme yaptı. Evsiz kalan 3 aileden 12 kişi, ekipler tarafından alınarak Büyükşehir'e ait Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım merkezine yerleştirildi. Belediye ekiplerinin incelemeleri sonrasında ise yangında zarar gören ailelere gerekli yardımların yapılacağı öğrenildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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