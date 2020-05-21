İzmit'teki Cedit Mahallesi'nin kentsel dönüşümü Büyükşehire devredildi
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İzmit'teki Cedit Mahallesi'nin kentsel dönüşümü Büyükşehire devredildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Cedit Mahallesi'nin kentsel dönüşüm projesini, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi üstlenecek.

İzmit'teki Cedit Mahallesi'nin kentsel dönüşümü Büyükşehire devredildi
21.05.2020 17:59 | Son Güncelleme: 21.05.2020 18:18

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Cedit Mahallesi'nin kentsel dönüşüm projesini, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi üstlenecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un İzmit ilçesindeki Cedit Mahallesi'nin kentsel dönüşümü hakkında Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in katılımlarıyla Ankara'da bir toplantı gerçekleştirdiği bildirildi.

Toplantıda, İzmit Belediye Başkanı Hürriyet'in, İzmit Belediyesi'nin mevcut ekonomik durumu nedeniyle bu dönüşüm projesinin yükünü kaldıramayacaklarını söylediği belirtilen açıklamada, Bakanlık ile yapılan protokolün iptalini istediği kaydedildi.

Açıklamada, Bakan Kurum'un bu talebi olumlu bularak protokolü iptal edeceklerini, kentsel dönüşümün Büyükşehir Belediyesi ile yapılması talimatını verdiği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Projede revize işlemlerinin yapılacağı da dile getirildi. Cedit'i yakından ilgilendiren toplantı sonrası Bakan Kurum ve Başkan Büyükakın, heyetler arası ayrı bir toplantı da gerçekleştirdi. Görüşmede, Kömürcüler OSB'nin kaldırılması, Derince, Gebze ve İzmit'teki Millet Bahçelerinin yapımı da ele alındı. Körfez ilçesinde yer alan Barbaros ve Kabakoz Mahalleri taşınması için gerekli kentsel dönüşümün yapılması toplantının diğer bir maddesiydi. Bakan Kurum ile yapılan özel toplantıda, Marmara Belediyeler Birliği Başkanı sıfatıyla nedeniyle Başkan Büyükakın'ın üzerinde hassasiyetle durduğu Marmara Denizi'nin havadan kontrolü projesinin Çevre Bakanlığı ile birlikte ortak proje olarak yapılması için çalışma başlatılacağı vurgulandı."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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