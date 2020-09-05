İzmit'te yol 3 saat sonra ulaşıma açıldı
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İzmit'te yol 3 saat sonra ulaşıma açıldı

İzmit'te yol 3 saat sonra ulaşıma açıldı İzmit'te TEM Otoyolu Bekirdere viyadüğünde 28 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasının ardından ulaşıma kapanan TEM Otoyolu Ankara istikameti yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından yeniden trafiğe açıldı.

İzmit'te yol 3 saat sonra ulaşıma açıldı
05.09.2020 00:45 | Son Güncelleme: 05.09.2020 00:49

İzmit'te yol 3 saat sonra ulaşıma açıldı
İzmit'te TEM Otoyolu Bekirdere viyadüğünde 28 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasının ardından ulaşıma kapanan TEM Otoyolu Ankara istikameti yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından yeniden trafiğe açıldı. Kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, Karayolları ekipleri yol üzerine kum döktü. Olay yerinde bulunan ekipler, kayganlaşan yolda başka bir kazanın yaşanmaması için sürücülere uyarılarda bulundu.

Kaynak: DHA

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