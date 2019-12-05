İzmit'te yaşayan 114 Kıbrıs gazisine madalyası tevcih edildi

05.12.2019 16:34 | Son Güncelleme: 05.12.2019 16:40

Kocaeli Valiliği tarafından 114 Kıbrıs gazisi için 'Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası ve Beratlarının Tevcihi' töreni düzenlendi.



Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan Kıbrıs gazilerine madalyaları tevcih edildi. Kocaeli Valiliğinde düzenlenen törene Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, il protokolü, gaziler ve gazi aileleri katıldı. Törende İzmit'te yaşayan 114 Kıbrıs gazisine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası tevcih edildi.



Törende konuşan Vali Aksoy, "Ülkemiz için, soydaşlarımız için tehdit oluşturan Kıbrıs'la ilgili bir durum ortaya çıktığında da Kıbrıs Barış Harekatı'nda bütün unsurlarıyla beraber bu millet yer almış ve Kıbrıs Barış Harekatı başarı ile tamamlanmış ve oradaki soydaşlarımızın can güvenliği sağlanmıştır. Terörle mücadele başta olmak üzere birçok noktada mücadeleler verilmiş ve birçok şehidimiz olmuştur, gazimiz olmuştur. Onların hepsi bu bayrağın dalgalanması adına bu ülkede yaşayacak olan insanların daha özgür ve mutlu şekilde yaşamaları adına verilen mücadelelerdir. Bu anlamda bu mücadeleleri veren geçmişte bu çalışmaların mücadelelerin içerisinde yer alan herkesi saygıyla anıyoruz. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Gazilerimizi minnetle şükranla anıyoruz. Onlara vefa borcumuz var ve onlar bizim için değerli ve önemlidir" dedi.



Vali Aksoy'un konuşmasının ardından gazilere ve vefat eden gazilerin ailelerine madalyaları verildi. İl genelinde bine yakın Kıbrıs gazisine madalya verileceği belirtildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA