İzmit'te yaklaşık 400 metrekarelik sazlık alan yandı
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İzmit'te yaklaşık 400 metrekarelik sazlık alan yandı

İzmit'te yaklaşık 400 metrekarelik sazlık alan yandı
Anadolu Ajansı / Şahin Oktay - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sanayi Mahallesi'nde Kumla Deresi'nin İzmit Körfezi'ne döküldüğü noktada bulunan sazlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye sevk edildi.

Ekiplerce kısa sürede söndürülen yangında, yaklaşık 400 metrekarelik alan zarar gördü.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay

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