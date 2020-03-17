İzmit'te vergi ödemelerini internet üzerinden yapılabilecek Korona virisüne karşı önlemlerini arttıran İzmit Belediyesi, vatandaşların vergi ödemelerini belediyenin internet adresinden yapabileceklerini bildirdi.

Korona virisüne karşı önlemlerini arttıran İzmit Belediyesi, vatandaşların vergi ödemelerini belediyenin internet adresinden yapabileceklerini bildirdi.



Korona virüs salgınına karşı önlemlerini arttıran İzmit Belediyesi, vatandaşların kalabalık ortamlarda bulunarak salgına yakalanma riskine karşı, vergi ödemelerini belediyenin internet sayfasından, yalnızca TC kimlik numaralarını girerek yapabileceğini açıkladı. Belediyeden yapılan açıklamada, "Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsüne karşı önlem almak amacıyla vergi ödemelerinizi belediyemize gelmeden alternatif seçeneklerimiz olan internet sayfamıza girerek sadece T.C. numaranızı yazarak yatırabilirsiniz" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA