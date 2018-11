İzmit'te Üretiliyor, 50 Ülkeye İhraç Ediliyor

İZMİT Pişmaniyesini Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mustafa Şahin, kentteki 15 pişmaniye imalatçısının ayda 100 ton pişmaniyeyi 50'ye yakın ülkeye ihraç ettiğini söyledi.

İzmit'te 20'ye yakın çeşidi bulunan pişmaniye, dünyanın 4 bir yanına ihraç ediliyor. Osmanlı döneminde saray sofralarını tatlandırmasıyla bilinen pişmaniyenin vanilyalı, sütlü çikolata kaplı, sade, Antep fıstıklısı, fındıklısı, kakaolusu, çikolatalısı, meyvelisi gibi bir çok çeşidi bulunuyor. İzmit Pişmaniyesini Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mustafa Şahin, kendi imalathanelerinden Rusya ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkeye pişmaniye ihracatı yaptıklarını belirterek, "Günlük olarak 1,5 tona yakın üretim yapıyoruz. Bunun 500 kilogram kadarını ihraç ediyoruz. Bunu aya vurduğunuz zaman bu yaklaşık 45 tona tekabül ediyor. Biz bunun 15 tonunu yurtdışına ihraç ediyoruz. Bunun 20 tona yakınını da Kocaeli dışına gönderiyoruz. Bizim iç pazarımız yani Kocaeli pazarı bu üretimin yaklaşık yüzde 10'una tekabül ediyor. Biz yüzde 90'ını iç ve dış ticarete veriyoruz. Bizim yurtdışında en önemli pazarımız Rusya pazarı. Rusya pazarı yeniden hareketlenmeye başladı. Bazı problemlerden dolayı biraz ara vermek zorunda kalmıştık. Tekrar Rusya pazarımız hareketlenmeye başladı" dedi.

'ÇİN'E PİŞMANİYE GÖNDERMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Çin'e de kısa bir süre sonra pişmaniye ihracat edeceklerini belirten Şahin, "İngiltere bizim önemli bir pazarımız, Almanya'ya ihraç yapıyoruz orası bizim için çok önemli bir bölge. Suudi Arabistan'a göndermeye başladık, birkaç tane müşteriden daha talep aldık oraya gönderiyoruz. Çin'e göndermeye çalışıyoruz birkaç müşteriyle ilişki halindeyiz, inşallah oraya da ihraç yapacağız. Bizim firmamızın 14 tane ülkeye ihracatı var. Kocaeli'deki tüm üretici firmalarla beraber yaklaşık 50 ülkeye Kocaeli'nden pişmaniye gönderiyoruz. Kocaeli'de aylık olarak 100 tona yakın ihracatımız var. Bu lezzeti elimizden geldiğince herkese sunmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

İSOTLU PİŞMANİYE

Şahin imalathanelerinde isotlu pişmaniyeyi denediklerini söyledi. İsotlu pişmaniyenin tutulduğu taktirde seri üretimine gireceklerini ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"Şu anda üretimde olan 20'ye yakın pişmaniye çeşidimiz var. Tüm dünyaya ve tüm damak tatlarına hitap ettiğimiz için her bölgeye, her yöreye hitap edelim dedik. Güneydoğu Anadolu Bölgesi acıyı seven bir bölge, biz de dedik ki acıyla tatlı birleşince nasıl bir şey çıkıyor, ilk defa isotlu pişmaniyeyi denedik. Beğenilir ve tutulursa seri üretimine başlamayı düşünüyoruz."

