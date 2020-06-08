İzmit'te tramvay yolu yeşil-siyaha boyandı Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tramvay hattı üzerindeki beton dubalar, Kocaelispor'a destek için yeşil-siyah renklerle boyandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tramvay hattı üzerindeki beton dubalar, Kocaelispor'a destek için yeşil-siyah renklerle boyandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ara verilen liglerin yeniden başlamasına sayılı günler kala tramvay hattındaki beton dubaların Kocaelispor'un renkleriyle boyandığı kaydedildi.

Akçaray'ın da yeşil-siyah renklerle boyandığı belirtilen açıklamada, Kocaeli Terminali ile İzmit Garı arasındaki 13 istasyona takımın bu sezon galip geldiği maçlarda çekilen fotoğraflar yerleştirildiği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen vatandaşlardan Akif Yılmaz (55), Kocaelispor'un Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın destekleriyle güzel yerlere geldiğini aktardı.

Yılmaz, takımın artık iyi bir yönetimi olduğunu vurgulayarak, "Başka şehirlere gittiğimizde o şehrin takımlarının reklamını böyle duraklarda görüyordum, imreniyordum. Sağ olsun başkanımız buraya da getirdi. Çok güzel oldu, çok teşekkür ederiz. Tramvay yolu 'şampiyonluk yolu' oldu. Biz bu yolda şampiyonluklarımızı kutlarız artık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA