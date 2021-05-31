İzmit'te, TEM Otoyolu'nda 24 araç çarpıştı: 21 yaralı (3)
8 SAAT SONRA ULAŞIMA AÇILDIİzmit'te saat 04.45 sıralarında 24 aracın karıştığı zincirleme kaza sonrası kapanan TEM Otoyolu'nda bariyerler kesilerek İstanbul istikametinde kuyrukta bekleyen araçların diğer yöne geçmesi sağlanarak yoğunluk azaltıldı.
8 SAAT SONRA ULAŞIMA AÇILDI
İzmit'te saat 04.45 sıralarında 24 aracın karıştığı zincirleme kaza sonrası kapanan TEM Otoyolu'nda bariyerler kesilerek İstanbul istikametinde kuyrukta bekleyen araçların diğer yöne geçmesi sağlanarak yoğunluk azaltıldı. Trafik ve Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla araçlar kaza yerinden çekildikten sonra saat 13.00 sıralarında İstanbul yönü ulaşıma açıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergün Ayaz