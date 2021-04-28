KOCAELİ İZMİT'TE TAM KAPANMA ÖNCESİ ÜRKÜTEN YOĞUNLUK
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KOCAELİ İZMİT'TE TAM KAPANMA ÖNCESİ ÜRKÜTEN YOĞUNLUK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİT'te tam kapanma kararı öncesi alışveriş yapanlar yoğunluğa neden oldu.

İZMİT'te tam kapanma kararı öncesi alışveriş yapanlar yoğunluğa neden oldu. Koronavirüse rağmen yaşanan yoğunluk korkuttu.

İzmit'te tam kapanma kararı öncesi alışveriş yapmak isteyenler ve gezenler yoğunluğa neden oldu. Kimileri kapanma öncesinde market alışverişi yaparak ihtiyaçlarını giderirken kimileri de cadde ve sokaklarda gezerek güneşli havanın tadını çıkardı. Her market içerisinde ve mağazada kuyruklar oluştu. Polis ekipleri dışarıda bulunan kişilere sosyal mesafeyi ihlal etmemeleri konusunda uyardı.

Kapanma kararı öncesi market alışverişi yapmak için dışarı çıkan Cemile Yakar, "Çevreyi görüyorsunuz herkes bayram alışverişinde ve her tarafta kapanacağız diye yoğunluk var. Herkes gibi biz de alışveriş yaptık, eksiklerimizi giderdik. Fazla yoğun olmaması lazımdı çünkü kısıtlama günlerinde alışveriş için marketler açık olacak. Halkımız bunu anlamıyor yine de dışarı çıkıyor. Bir yoğunluk var her yerde bir kuyruk var." dedi.

'ÇOCUKLARIMIZA BİR ŞEYLER ALMAK İÇİN DIŞARI ÇIKTIK'

Çocuklarıyla beraber dışarıya çıkan Engin Aksak, 'İnsanlar haliyle kapanmadan önce bir şeyler almak istiyorlar. Bir de bayram öncesindeyiz. Biz de çocuklarımıza bir şeyler almak için çıktık dışarıya. Eğer iyiliğimiz içinse 17 gün değil 2 ay kapanmaya razıyız. Çarşıda bir kabalık var, marketler açık olacak kısıtlama günlerinde ama yine insanlar alışveriş yapmak istiyor. Biz de çocuklarımıza bir şeyler almak için evden çıktık." diye konuştu.

KOCAELİ İZMİT'TE TAM KAPANMA ÖNCESİ ÜRKÜTEN YOĞUNLUK
KOCAELİ İZMİT'TE TAM KAPANMA ÖNCESİ ÜRKÜTEN YOĞUNLUK
KOCAELİ İZMİT'TE TAM KAPANMA ÖNCESİ ÜRKÜTEN YOĞUNLUK
KOCAELİ İZMİT'TE TAM KAPANMA ÖNCESİ ÜRKÜTEN YOĞUNLUK
KOCAELİ İZMİT'TE TAM KAPANMA ÖNCESİ ÜRKÜTEN YOĞUNLUK
KOCAELİ İZMİT'TE TAM KAPANMA ÖNCESİ ÜRKÜTEN YOĞUNLUK
KOCAELİ İZMİT'TE TAM KAPANMA ÖNCESİ ÜRKÜTEN YOĞUNLUK
KOCAELİ İZMİT'TE TAM KAPANMA ÖNCESİ ÜRKÜTEN YOĞUNLUK
KOCAELİ İZMİT'TE TAM KAPANMA ÖNCESİ ÜRKÜTEN YOĞUNLUK
KOCAELİ İZMİT'TE TAM KAPANMA ÖNCESİ ÜRKÜTEN YOĞUNLUK
KOCAELİ İZMİT'TE TAM KAPANMA ÖNCESİ ÜRKÜTEN YOĞUNLUK
KOCAELİ İZMİT'TE TAM KAPANMA ÖNCESİ ÜRKÜTEN YOĞUNLUK
KOCAELİ İZMİT'TE TAM KAPANMA ÖNCESİ ÜRKÜTEN YOĞUNLUK
KOCAELİ İZMİT'TE TAM KAPANMA ÖNCESİ ÜRKÜTEN YOĞUNLUK
KOCAELİ İZMİT'TE TAM KAPANMA ÖNCESİ ÜRKÜTEN YOĞUNLUK
KOCAELİ İZMİT'TE TAM KAPANMA ÖNCESİ ÜRKÜTEN YOĞUNLUK
KOCAELİ İZMİT'TE TAM KAPANMA ÖNCESİ ÜRKÜTEN YOĞUNLUK

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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