İzmit'te sokaklar boş kaldı İzmit'te sokaklar boş kaldıİZMİT'te, koronavirüs tedbirlerinin ardından caddeler ve meydanlar boş kaldı.

İzmit'te sokaklar boş kaldı

İZMİT'te, koronavirüs tedbirlerinin ardından caddeler ve meydanlar boş kaldı. Sokakta işe gitmek zorunda olanlar dışında kimsenin bulunmadığı görüldü.

İzmit'te koronavirüs tedbirlerinin ardından eski günlere oranla cadde ve meydanlardaki insan yoğunluğu azaldı. İzmit'in en yoğun caddelerinden olan Yürüyüş Yolu, İstiklal Caddesi ve Fethiye Caddesi üzerinde neredeyse hiç kimsenin olmadığı görüldü. Bazı vatandaşlar ise dışarı çıktıklarında maske takarak önlem aldı.

Kaynak: DHA