İzmit'te sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklar boş kaldı
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İzmit'te sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklar boş kaldı

İZMİT'te, sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklar boş kaldı.

İzmit'te sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklar boş kaldı
30.05.2020 11:15 | Son Güncelleme: 30.05.2020 11:19

İZMİT'te, sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklar boş kaldı.  

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında İzmit kent merkezi sessizliğe büründü. Açık olan market, kasap ve bakkallarda yoğunluk yaşanmadı. Polis ekipleri kentin giriş ve çıkışlarında denetimlerde bulundu. Gece mesaisinden çıkan işçiler boş sokaklarda yürüyerek evlerine gitmenin keyfini çıkardı. Dün gece fabrikada mesaiye kaldığını söyleyen Onur İpek, "Fabrikada gece çalıştım. Sabah erken saatlerinde işyerinden çıktım. Cadde ve sokaklar bomboş. Sakinliğin keyfini çıkartarak evime gidiyorum" dedi. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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