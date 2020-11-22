İzmit'te sokağa çıkma kısıtlaması yeniden başladı (2)
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İzmit'te sokağa çıkma kısıtlaması yeniden başladı (2)

22.11.2020 22:16 | Son Güncelleme: 22.11.2020 22:20
İzmit'te sokağa çıkma kısıtlaması yeniden başladı (2)

POLİS, İZNİ OLMADAN DIŞARI ÇIKANLARA CEZA KESTİİzmit'te saat 20.00 itibariyle başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından, polis ekipleri kentin çeşitli yerlerinde uygulama noktaları kurdu.

POLİS, İZNİ OLMADAN DIŞARI ÇIKANLARA CEZA KESTİ

İzmit'te saat 20.00 itibariyle başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından, polis ekipleri kentin çeşitli yerlerinde uygulama noktaları kurdu. Her aracın tek tek durdurulduğu noktalarda, vatandaşların sokağa çıkma izinleri kontrol edildi. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde belirtilen izinlere sahip olmayan kişilere 3 bin 150 TL para cezası uygulandı.


İzmit'te sokağa çıkma kısıtlaması yeniden başladı (2)
İzmit'te sokağa çıkma kısıtlaması yeniden başladı (2)
İzmit'te sokağa çıkma kısıtlaması yeniden başladı (2)
İzmit'te sokağa çıkma kısıtlaması yeniden başladı (2)
İzmit'te sokağa çıkma kısıtlaması yeniden başladı (2)
İzmit'te sokağa çıkma kısıtlaması yeniden başladı (2)
İzmit'te sokağa çıkma kısıtlaması yeniden başladı (2)
İzmit'te sokağa çıkma kısıtlaması yeniden başladı (2)
İzmit'te sokağa çıkma kısıtlaması yeniden başladı (2)
İzmit'te sokağa çıkma kısıtlaması yeniden başladı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer AKBİR

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