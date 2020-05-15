İzmit'te sıcak hava bunalttı İzmit'te sıcak hava bunalttıİZMİT'te hava şartları mevsim normallerinin üzerine çıkınca sıcaktan bunalan vatandaşlar ağaç altlarına sığındı.

İzmit'te sıcak hava bunalttı

İZMİT'te hava şartları mevsim normallerinin üzerine çıkınca sıcaktan bunalan vatandaşlar ağaç altlarına sığındı. Cumhuriyet Parkında bulunan termometre 40 dereceyi gösterdi.

İzmit'te mevsim normallerinin üzerine çıkan sıcak hava bunalttı. İzmit Cumhuriyet Parkı'nda bulunan elektronik termometre 40 dereceyi gösterdi. 4 günlük sokağı çıkma kısıtlaması öncesi alışveriş yapmak için sokağa çıkanlar sıcaktan bunaldı. Vatandaşlar serinlemek için ağaç gölgelerine sığındı. Havanın bugün aşırı derecede sıcak olduğunu söyleyen Fırat Uzun, "Evden hava almak için dışarıya çıktım. Bugün oruçluyum hava da sıcak olunca iyice bunaldım. Şimdi eve döneceğim. Evler dışarıdan daha serin." dedi.

Kaynak: DHA