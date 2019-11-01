İzmit'te seyyar satıcılarla ilgili denetimler devam ediyor

01.11.2019 10:47

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, mevzuata aykırı, seyyar olarak satış yapan şahıslarla ilgili denetimlerini titizlikle sürdürüyor.



İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, kent merkezinde mevzuata aykırı seyyar olarak satış yapan şahıslarla ilgili denetimlerini sıklaştırdı. Zabıta ekipleri; kanunda belirtilen şartları yerine getirmeyip, sağlık koşullarını göz önünde bulundurmadan satış yapan seyyar satıcılarla ilgili gerekli yasal işlemleri hemen gerçekleştiriyor. Açıkta satılan ürünlerin halk sağlığı açısından tehlike oluşturduğunu ifade eden zabıta görevlileri, vergi vermeden, kayıtsız bir şekilde satış yapan bu şahısların, vergisini veren esnafı da olumsuz yönde etkilediğini söylediler. Ekipler, seyyar satıcılarla ilgili denetimlerin titizlikle devam edeceğini belirttiler. - KOCAELİ

Kaynak: İHA