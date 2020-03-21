İzmit'te sağlık çalışanlarına bağışıklık sistemlerini güçlü tutacak destek İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, korona virüsle mücadelede görev alan sağlık çalışanlarına, bağışıklık sistemlerini güçlendirecek çorba, meyve, kuruyemiş ve ev yoğurdu dağıtacak.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, korona virüsle mücadelede görev alan sağlık çalışanlarına, bağışıklık sistemlerini güçlendirecek çorba, meyve, kuruyemiş ve ev yoğurdu dağıtacak.

Tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye'yi de etkileyen korona virüs salgını sebebiyle özellikle hastanelerde büyük bir yoğunluk yaşanıyor. Hastanelerde sağlık çalışanları canla başla çalışırken, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de sağlık emekçilerine destek olmayı sürdürüyor. Başkan Hürriyet, İzmit'te bulunan sağlık çalışanlarına destek olmak için, bağışıklık sistemlerini güçlü tutacak sıcak çorba, kuruyemiş, taze meyve ve ev yoğurdu dağıtacak.

Öte yandan korona virüse yönelik kent genelinde önlemlerini sürdüren İzmit Belediyesi, 60 yaş üstü ve sokağa çıkamayan vatandaşlara yönelik olarak yardıma muhtaç kişiler ihtiyaçlarını ayağına getirecek. Çalışma hakkında bilgi veren Başkan Hürriyet, "Korona virüs tedbirleri nedeniyle evlerinden çıkamayan, risk grubunda olan 60 yaş ve üzeri büyüklerimizin günlük alışveriş ve ihtiyaçlarına yardım etmek için ekiplerimiz her daim hazır. Aynı şekilde çevrenizde bu şekilde yardıma ihtiyacı olan komşularınız varsa lütfen bizlere bildiriniz" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA