İzmit'te sağanak etkili oldu
İZMİT'te sağanak etkili olurken, yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.
23.06.2020 11:31 | Son Güncelleme: 23.06.2020 13:11
İZMİT'te sağanak etkili olurken, yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.
- İzmitkocaeli
İzmit'te sabah saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, saçakların altlarında durup, iş hanlarına girerek yağmurun dinmesini bekledi. Yağmur zaman zaman şiddetini artırırken, ulaşımda aksama yaşanmadı.
- İzmitkocaeli
Kaynak: DHA