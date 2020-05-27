İzmit'te sağanak etkili oldu
İzmit'te sağanak etkili olduİZMİT'te sağanak yağış etkili olurken, yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.
27.05.2020 11:56 | Son Güncelleme: 27.05.2020 12:01
İzmit'te sağanak etkili oldu
İZMİT'te sağanak yağış etkili olurken, yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.
İzmit'te sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, hayatı etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, saçakların altlarında durup, iş hanlarına girerek yağmurun dinmesini bekledi. Yağmurun zaman zaman şiddetini arttırırken, ulaşımda aksamalar yaşanmadı.
Kaynak: DHA