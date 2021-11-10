İZMİT'TE SAAT 09.05'TE HAYAT DURDU - Haberler
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İZMİT'TE SAAT 09.05'TE HAYAT DURDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİT'te, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 83'üncü yıl dönümünde, saat 09.05'te hayat durdu.

KOCAELİ (DHA) - İZMİT'te, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 83'üncü yıl dönümünde, saat 09.05'te hayat durdu.

İzmit'te saatler 09.05'i gösterdiğinde yaşam durdu. Şehrin en işlek yerlerinden biri olan Yürüyüş Yolu ve çevresindeki sokaklarda bulunanlar, saygı duruşuna geçti. Sürücüler de kontak kapatıp araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu. Ayakkabı boyacısından simit satıcısına, iş yerlerinde bulunan esnaftan çalışanlara kadar herkes dışarı çıkarak, saygı duruşuna geçti.

İZMİT'TE SAAT 09.05'TE HAYAT DURDU

İZMİT'TE SAAT 09.05'TE HAYAT DURDU

İZMİT'TE SAAT 09.05'TE HAYAT DURDU

İZMİT'TE SAAT 09.05'TE HAYAT DURDU

İZMİT'TE SAAT 09.05'TE HAYAT DURDU

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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