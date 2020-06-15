İzmit'te Pazar yerleri dezenfekte ediliyor İzmit Belediyesi, korona virüsle mücadelede çalışmalarına kapsamında pazar alanlarını dezenfekte ediyor.

İzmit Belediyesi, korona virüsle mücadelede çalışmalarına kapsamında pazar alanlarını dezenfekte ediyor.

İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yoğun olarak kullandığı pazar yerlerini titizlikle temizlemeyi sürdürüyor. Ekipler bu kapsamda Doğu Kışla pazar alanında kurulan pazar yerini, temizledikten sonra dezenfekte ederek vatandaşların sağlıklı bir alanda alışveriş yapmasını sağlıyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA