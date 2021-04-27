KOCAELİ İZMİT'TE OTOGARDA KISITLAMA ÖNCESİ YOĞUNLUK OLUŞTU
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KOCAELİ İZMİT'TE OTOGARDA KISITLAMA ÖNCESİ YOĞUNLUK OLUŞTU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde şehirler arası geçiş kısıtlaması başlamadan önce memleketlerine gitmek isteyenler yoğunluk oluşturdu.

KOCAELİ Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde şehirler arası geçiş kısıtlaması başlamadan önce memleketlerine gitmek isteyenler yoğunluk oluşturdu. Kocaeli Şehirlerarası Otobüs İşletmecileri ve Yazıhanecileri Derneği Genel Sekreteri Sürmeli Çavuşlu, "Bugün yüzde 100'lük bir artışımız var. Yarın daha da fazla bir yoğunluk gözüküyor" dedi. Perşembe akşam 19.00'dan itibaren başlayacak olan sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamaları öncesinde memleketlerine gitmek isteyenler, Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yoğunluk oluşturdu. Bilet satışlarında düne göre yüzde 100 oranında artış görülürken, otobüs firmaları ise İstanbul'dan yola çıkan ek seferler koydu. Otogardaki yoğunluğun Çarşamba ve Perşembe günlerinde artarak devam etmesi beklenirken, otogar esnafı ise kısıtlamalar ile birlikte yüzde 50 oranında yolcu taşınması ve seyahatlerin izne tabii olması sebebiyle bilet fiyatlarında değişiklik yapılacağını söyledi.

'KISITLAMAYLA BERABER BİR YOĞUNLUK VAR? İlave seferler ile yolcu yoğunluğunu karşıladıklarını söyleyen Kocaeli Şehirlerarası Otobüs İşletmecileri ve Yazıhanecileri Derneği Başkanı Halil Baylam, "Şu anda kısıtlama gelmesiyle beraber otogarımızda bir yoğunluk var. İlave arabalar da var. Önce bilet alanlar bugün gitmeye çalışıyor. Bugün, yarın ve ertesi gün insanlarımız gitmeye çalışacaklar. İzni olanlar gidecek, izni olmayan zaten gidemeyecek. Fakat kimse burada kalmayacak. İstanbul'dan ilave arabalarımız da geliyor. Buradaki yolcularımızı götürecekler. Şu anda bir kalabalık var. Zaten biz otobüslerimizde her türlü tedbirimizi aldık. Her türlü imkanlarımız var. Arabalarımızda hiçbir eksiğimiz yok.ö dedi.

'BİLET SATIŞLARINDA YÜZDE 100 ARTIŞ VAR? Bilet satışlarında yüzde 100 oranında artış olduğunu belirten Kocaeli Şehirlerarası Otobüs İşletmecileri ve Yazıhanecileri Derneği Genel Sekreteri Sürmeli Çavuşlu, "Bilet satışlarımızda düne göre yüzde 100 artış var. Hatta daha da fazla diyebiliriz. Genelde inşaat sektöründe çalışan arkadaşlar gidiyor. Aileler, kısıtlama nedeniyle dönüşleri olmayacağı için yanlarına çağırıyorlar. Bugün yüzde 100'lük bir artışımız var. Yarın daha da fazla bir yoğunluk gözüküyor. Fakat servislerimizde henüz artış yok. Çünkü Anadolu'dan gelen arabaların buradan gidebilmesi için boş gelmesi lazım. Şu anda fiyatlarımızı düşürdüğümüz için bunu kurtarmıyor. Fakat Perşembe'den sonra kısıtlamanın gelmesiyle beraber yüzde 50 oranı başlayacağı için bir fiyat değişikliği olacak. Gitmek izne tabii olacak. İzin almak da biraz zor, mazeret gerekli." diye konuştu.

KOCAELİ İZMİT'TE OTOGARDA KISITLAMA ÖNCESİ YOĞUNLUK OLUŞTU
KOCAELİ İZMİT'TE OTOGARDA KISITLAMA ÖNCESİ YOĞUNLUK OLUŞTU
KOCAELİ İZMİT'TE OTOGARDA KISITLAMA ÖNCESİ YOĞUNLUK OLUŞTU
KOCAELİ İZMİT'TE OTOGARDA KISITLAMA ÖNCESİ YOĞUNLUK OLUŞTU
KOCAELİ İZMİT'TE OTOGARDA KISITLAMA ÖNCESİ YOĞUNLUK OLUŞTU
KOCAELİ İZMİT'TE OTOGARDA KISITLAMA ÖNCESİ YOĞUNLUK OLUŞTU
KOCAELİ İZMİT'TE OTOGARDA KISITLAMA ÖNCESİ YOĞUNLUK OLUŞTU
KOCAELİ İZMİT'TE OTOGARDA KISITLAMA ÖNCESİ YOĞUNLUK OLUŞTU
KOCAELİ İZMİT'TE OTOGARDA KISITLAMA ÖNCESİ YOĞUNLUK OLUŞTU
KOCAELİ İZMİT'TE OTOGARDA KISITLAMA ÖNCESİ YOĞUNLUK OLUŞTU
KOCAELİ İZMİT'TE OTOGARDA KISITLAMA ÖNCESİ YOĞUNLUK OLUŞTU
KOCAELİ İZMİT'TE OTOGARDA KISITLAMA ÖNCESİ YOĞUNLUK OLUŞTU
KOCAELİ İZMİT'TE OTOGARDA KISITLAMA ÖNCESİ YOĞUNLUK OLUŞTU
KOCAELİ İZMİT'TE OTOGARDA KISITLAMA ÖNCESİ YOĞUNLUK OLUŞTU
KOCAELİ İZMİT'TE OTOGARDA KISITLAMA ÖNCESİ YOĞUNLUK OLUŞTU
KOCAELİ İZMİT'TE OTOGARDA KISITLAMA ÖNCESİ YOĞUNLUK OLUŞTU
KOCAELİ İZMİT'TE OTOGARDA KISITLAMA ÖNCESİ YOĞUNLUK OLUŞTU
KOCAELİ İZMİT'TE OTOGARDA KISITLAMA ÖNCESİ YOĞUNLUK OLUŞTU
KOCAELİ İZMİT'TE OTOGARDA KISITLAMA ÖNCESİ YOĞUNLUK OLUŞTU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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