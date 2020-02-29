İzmit'te oto kurtarıcılardan Mehmetçiğe destek

29.02.2020 20:54 | Son Güncelleme: 29.02.2020 20:54

İZMİT'teki oto kurtarıcılar, sınır bölgesinde görev yapan Mehmetçiğe destek olmak için araçlarına Türk bayrakları asarak konvoy oluşturdu.

İdlib'de sınır bölgelerinde görev yapan askerlere destek mesajı göndermek için sosyal medya üzerinden toplanan oto kurtarıcılar, konvoy oluşturarak İzmit sokaklarında tur attı. Üzerlerine Türk bayrağı astıkları çekicilerin, çakar lambalarını açıp, sirenlerini çalan oto kurtarıcılar 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları attı.Amaçlarının, sınır bölgelerinde görev yapan askerlere destek mesajı vermek olduğunu söyleyen oto kurtarıcılardan Serdar Efe, "Biz şehit haberlerini alıp, vatanı için ölenleri gördüğümüz zaman aynı acı bizim de kalbimize, bizim de içimize düştü. Bizim bu toplanmamızdaki sebep Türkiye adına birlik ve beraberlik mesajı vermek. Buradan cephedeki askerlerimize desteğimizi göstermek için toplandık. Biz Türkiye olarak bir bütünüz, İzmit olarak bir bütünüz, oto kurtarıcılar olarak da bir bütünüz. Böyle bir organizasyon yaparak bunu göstermek istedik" dedi.

Kaynak: DHA