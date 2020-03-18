İzmit'te nikahlara davetli alınmayacak
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İzmit Belediyesi, Güncel

İzmit'te nikahlara davetli alınmayacak

Korona virüs nedeniyle nikah işlemlerinde değişiklikler yapan İzmit Belediyesi, nikahlara gelin ve damat dışında yalnızca iki şahidin katılmasına müsaade edilerek davetli alınmayacağını açıkladı.

18.03.2020 15:20 | Son Güncelleme: 18.03.2020 15:20
İzmit'te nikahlara davetli alınmayacak

Korona virüs nedeniyle nikah işlemlerinde değişiklikler yapan İzmit Belediyesi, nikahlara gelin ve damat dışında yalnızca iki şahidin katılmasına müsaade edilerek davetli alınmayacağını açıkladı.

İzmit Belediyesi, kentte yapılacak olan nikah işlemleriyle ilgili bir duyuru yayınladı. Yapılan duyuruda korona virüs nedeniyle önlem amacıyla ikinci bir genelge yayınlanıncaya kadar, nikah işlemlerinin sadece Yunus Emre Kültür Merkezi Nikah Salonunda gerçekleştirileceği bildirildi. Duyuruda ayrıca nikah törenlerinin gelin, damat ve iki şahitle sınırlandırıldığı, diğer mekanlardaki tüm nikah törenlerinin de iptal edildiği ifade edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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