İzmit'te Mimar Sinan'ın eseri cami restore ediliyor
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İzmit'te Mimar Sinan'ın eseri cami restore ediliyor

İZMİT'te, Mimar Sinan'ın eseri olan halk arasında Yeni Cuma Camii olarak bilinen 441 yıllık Pertev Mehmet Paşa Camii'nde, yaklaşık 3 yıldır devam eden restorasyon çalışmasında sona yaklaşıldı.

İzmit'te Mimar Sinan'ın eseri cami restore ediliyor
21.07.2020 08:04 | Son Güncelleme: 21.07.2020 08:07

İZMİT'te, Mimar Sinan'ın eseri olan halk arasında Yeni Cuma Camii olarak bilinen 441 yıllık Pertev Mehmet Paşa Camii'nde, yaklaşık 3 yıldır devam eden restorasyon çalışmasında sona yaklaşıldı. 

İzmit şehir merkezinde II. Selim döneminde vezirlik yapan Pertev Mehmet Paşa'nın isteği üzerine vefatından sonra Kethüdası Sinan Ağa tarafından Mimar Sinan'a yaptırılan Pertev Mehmet Paşa Camii, 2017 yılının mayıs ayında restorasyona alındı. İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü tarafından 4 milyon 255 bin TL bütçe ile ihalesi yapılan restorasyonun, 2019 yılının eylül ayında tamamlanması planlanıyordu. Ancak çalışmada yaşanan bazı aksaklıklar nedeniyle halk arasında Yeni Cuma Camii olarak da bilinen camiinin restorasyonunda gecikmeler yaşandı. Caminin dış cephesinde kurulan iskelelerin çoğunun kaldırılmasıyla kubbenin tepesindeki alem de ortaya çıktı. 1999 Marmara Depremi'nde hasar gördükten sonra bir kez restore edilen minarede çalışmalar sürerken, dış duvarlardaki çalışmaların çoğunun da tamamlandığı görüldü. Restorasyonun bu yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. 


Kaynak: DHA

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