İzmit'te, Mehmetçik'e destek için yürüdüler

04.03.2020 19:45 | Son Güncelleme: 04.03.2020 19:46

İZMİT'te, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek vermek için yürüyüş düzenlenerek, Mehmetçik'e destek verildi.

Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek vermek ve şehitleri anmak amacıyla yürüyüş düzenledi. İzmit Sabri Yalım Parkı'ndan Anıtpark Meydanı'na kadar yapılan yürüyüşte 'Vatan sana canım feda', 'Her Türk asker doğar' ve 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları atıldı. Yürüyüşe Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yürüyüşün ardından Anıtpark Meydanı'nda kurulan kürsüde Kur'an-ı Kerim okundu ve şehitler için dua edildi. Etkinlik sonrasında alanda bulunan Kızılay aracında kan bağışı yapıldı.Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri Başkanı Şahin Yaşlık, "Tarih boyunca mazlum için adalet mücadelesi vermiş bir milletin evlatlarıyız. Dolayısıyla, bugün millet olarak cephede olduğumuzu bir kez daha haykırmak, tarihin adalet yürüyüşünün devam ettiğini dosta düşmana hatırlatmak için buradayız. Suriye'de kan ve gözyaşı akmaya devam ediyor. Dünyanın sözüm ona büyük devletleri bu durumu sadece izlemekle ve ara ara da kınamakla yetiniyor. Bizden de kendileri gibi bu duruma kayıtsız kalmamız isteniyor. Ekmeğimizi bölüşecek, canımız pahasına da olsa gözyaşlarına ortak olacağız. Bunun için Suriye'de Bahar Kalkanı Harekatı'nı yürüten şanlı ordumuzun ve Mehmetçiklerimizin yanındayız. Ülkemizi tehdit eden bütün unsurlara karşı yürütülen mücadelenin sonunda geçmişte olduğu gibi bugün de devlet ve millet bütünleşmesi ile birlik ve beraberlik içerisinde askerlerimizin ve ordumuzun muzaffer olduğuna inanıyoruz." dedi.

Kaynak: DHA