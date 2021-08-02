İZMİT'TE MAĞAZANIN ÇATISI, ALEV ALEV YANDI

İZMİT'te 4 katlı mağazanın çatısında çıkan yangın, başka yerlere sıçramadan itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

İZMİT'te 4 katlı mağazanın çatısında çıkan yangın, başka yerlere sıçramadan itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Alevlerin sardığı çatı, kullanılamaz hale geldi.

İzmit'in en yoğun caddelerinden biri olan İstiklal Caddesi'nde bulunan 4 katlı mağazanın çatısında, sabah saatlerinde, elektrik arızası sonucu yangın çıktı. Jenaratör ve diğer sistemler yanmaya başlarken, alevler çatıyı sardı. İtfaiyeye haber verilirken, zabıta ekipleri de çevredekileri binanın önünden uzaklaştırdı. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, merdivenle çatıya yanaşarak, yangına müdahale etti. 3 araçtan çatıya su tutulurken, yangının yanda bulunan diğer mağazanın çatısına sıçramaması için çaba harcandı. Yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı