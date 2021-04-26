LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KAVGASINDA KAN DÖKÜLDÜ: 1 YARALI

İZMİT'te lise öğrencileri arasında çıkan kavgada 1 öğrenci bıçaklanarak yaralandı.

İZMİT'te lise öğrencileri arasında çıkan kavgada 1 öğrenci bıçaklanarak yaralandı. Polis, kavgaya karışan 4 öğrenciyi gözaltına alındı.

Olay öğle saatlerinde İzmit İnönü Caddesi Akça Camii mevkiinde meydana geldi. Cadde üzerinde birbirleri ile karşılaşan kalabalık öğrenci grupları kavga etmeye başladı. Yaklaşık 20 kişinin kavga ettiğini görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri gönderildi. Kavga esnasında bıçaklanan M.H.A.(17) kanlar içerisinde yerde kalırken, polisin geldiğini gören öğrenciler ara sokaklara kaçarak kayıplara karıştı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı M.H.A.'nın koltuk altı ve kalçasından 4 kez bıçaklandığı belirlendi. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan M.H.A. tedavi altına alındı. Bölgede araştırma yapan polis ekipleri, kavgaya karışanlardan 2 kişiyi olay yerinde, 2 kişiyi ise ara sokaklarda kaçmaya çalışırken yakaladı. Gözaltına alınan 4 kişi, sağlık kontrollerinin ardından Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı