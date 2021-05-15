İzmit'te kumar baskınında 24 kişi yakalandı

İZMİT'te, bir kahvehane ile eve yapılan baskında kumar oynayan 24 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle para cezası kesildi.

İZMİT'te, bir kahvehane ile eve yapılan baskında kumar oynayan 24 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle para cezası kesildi. Kumar oynayan ve oynanması için yer sağlayanlar hakkında adli işlem başlatıldı.

İzmit'te dün bir kahvehane ile evde kumar oynandığı yönünde ihbar alan polis ekipleri hareket geçti. Kahvehaneye yapılan baskında 14 kişinin maske ve sosyal mesafe kurallarını ihlal ederek oyun oynadıkları tespit edildi. Eve yapılan baskında ise 10 kişinin kumar oynadıkları belirlendi.24 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymadıkları için ceza kesildi. Ayrıca kumar oynayan ve kumar oynanması için yer ve imkan sağlayanlar hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun TAN