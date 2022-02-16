İZMİT'TE 'KRİPTO PARA' ÜRETİLEN EVE BASKIN - Haberler
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İZMİT'TE 'KRİPTO PARA' ÜRETİLEN EVE BASKIN

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, polis ekiplerince bir eve yapılan baskında kripto para üretiminde kullanılan bilgisayar bileşenleri ele geçirildi, 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, polis ekiplerince bir eve yapılan baskında kripto para üretiminde kullanılan bilgisayar bileşenleri ele geçirildi, 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bugün İzmit'te bir eve baskın yaptı. Kripto para üretiminde kullanılan 53 adet ekran kartı, 9 adet güç kaynağı, 8 adet anakart ve anakarta bağlı bilgisayar bileşenleri ele geçirildi. 1 kişi hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.

İZMİT'TE 'KRİPTO PARA' ÜRETİLEN EVE BASKIN

İZMİT'TE 'KRİPTO PARA' ÜRETİLEN EVE BASKIN

İZMİT'TE 'KRİPTO PARA' ÜRETİLEN EVE BASKIN

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Demirören Haber Ajansı - Güncel

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