İzmit'te Korona virüs tedbirleri denetimleri devam ediyor
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İzmit'te Korona virüs tedbirleri denetimleri devam ediyor

24.12.2020 12:57 | Son Güncelleme: 24.12.2020 13:01
İzmit'te Korona virüs tedbirleri denetimleri devam ediyor

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde polis ekipleri maske ve sosyal mesafe denetimi gerçekleştirdi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde polis ekipleri maske ve sosyal mesafe denetimi gerçekleştirdi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde korona virüs salgınının yayılmasına yönelik yapılan denetimler devam ediyor. Bu kapsamda ekipler yürüyüş yolu üzerinde maske ve sosyal mesafe denetimleri gerçekleştirdi. Ekipler vatandaşlara sık sık sosyal mesafe ve maske uyarısında bulundu. Maskesiz veya maskesini yarım takan şahıslara ceza yazıldı.

Kocaeli genelinde denetimlerin sıklıkla devam edeceği belirtildi. - KOCAELİ

İzmit'te Korona virüs tedbirleri denetimleri devam ediyor
İzmit'te Korona virüs tedbirleri denetimleri devam ediyor
İzmit'te Korona virüs tedbirleri denetimleri devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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