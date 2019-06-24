İzmit'te konteynırlar yıkanıyor
İzmit'teki çöp konteynırları yıkanarak dezenfekte ediliyor.
İzmit'teki çöp konteynırları yıkanarak dezenfekte ediliyor.
Havaların ısınmasıyla birlikte şehrin dört bir yanında bulunan çöp konteynırları gece gündüz demeden önce tazyikli suyla yıkanıyor ardından da ilaçlanıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, şehir merkezindeki 2000 litrelik yeraltı çöp konteynırlarının gece geç saatlerde yıkandığını belirterek, "Şehir merkezinde gündüzleri araç ve trafik yoğunluğu fazla olduğundan yıkama işini geceleri yapıyoruz. Mahallelerdeki konteynırları da belirli bir program çerçevesinde özel aracımızla yerinde gerçekleştiriyoruz" dediler. - KOCAELİ
Kaynak: İHA
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