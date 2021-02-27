İzmit'te kırsal mahallelerdeki 65 ve üstü yaştaki vatandaşlar aşılanacak

İzmit Kaymakamı Şevket Cindir, kırsal mahallelerde yaşayan 65 ve üstü yaştaki vatandaşların 1 Mart Pazartesi gününden itibaren, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanmasının başlayacağını bildirildi.

İzmit Kaymakamı Şevket Cindir, kırsal mahallelerde yaşayan 65 ve üstü yaştaki vatandaşların 1 Mart Pazartesi gününden itibaren, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanmasının başlayacağını bildirildi.

Kaymakam Cinbir, yaptığı yazılı açıklamada, 1 Mart Pazartesi gününden itibaren kırsaldaki 51 mahallede oturan 65 ve üstü yaştaki vatandaşların, belirlenen gün ve saatler arasında gezici aşı ekipleri tarafından aşılanacağını kaydetti.

Aşı olacak vatandaşların randevu alıp almadığına bakılmaksızın belirlenecek yerlere davet edileceği aktaran Cinbir, bu noktalarda İl Sağlık Müdürlüğünce görevlendirilen ekiplerin, vatandaşların aşısını yapacağı ifade etti.

Cinbir, koronavirüs aşısı olacak 65 ve üstü yaştaki vatandaşların oturduğu mahalle için belirlenmiş günden bir gün önce, muhtar veya imam hatip ile iletişim kurmasının yeterli olacağı bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay