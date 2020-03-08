İzmit'te kadınlar yürüdü
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Dünya Kadınlar Günü, 8 Mart, İzmit, Güncel

İzmit'te kadınlar yürüdü

İzmit'te kadınlar yürüdüİZMİT'te, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yüzlerce kadın sloganlar atarak yürüdü.

08.03.2020 20:27 | Son Güncelleme: 08.03.2020 20:32
İzmit'te kadınlar yürüdü

İzmit'te kadınlar yürüdü

İZMİT'te, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yüzlerce kadın sloganlar atarak yürüdü.

Kocaeli Kadın Platformu tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi. İzmit'in en yoğun bölgesi olan Yürüyüş Yolu üzerindeki Belediye İş Hanı önünde başlayan yürüyüş, Sabri Yalım Parkı'nda bulunan İnsan Hakları ve Demokrasi Anıtı'na kadar devam etti. Etkinlikte buluşan yüzlerce kadın, ellerinde taşıdıkları 'Eşitlik yoksa, aşk da yok', 'Krize ve şiddete karşı isyanda, tüm dünyada ayaktayız', 'İtaat yok Adem, elma yer misin?' pankartlarıyla birlikte, 'Bağır herkes duysun, erkek şiddeti son bulsun' ve 'Evden dışarı, dünyadan içeri' sloganları atarak yürüdü.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Sibel Yılmaz, "Biz kadınlar tüm dünyada ayaktayız. Bu 8 Mart'ta da meydanlarda, sokaklarda, iş yerlerinde, okullarda, evlerde daha iyi bir yaşam için, eşitlik ve özgürlük için tüm baskılara ve yasaklara rağmen birbirimizden güç alarak mücadele etmeye devam ediyoruz. Kadın cinayetleri, erkek şiddeti, ekonomik krizler, gericilik, savaşlar ve erkek egemen iktidarlar üstümüze yığılırken biz kadınlar en yakınımızdaki kadının koluna giriyor ve kadın dayanışmasının aşılmaz barikatını kuruyoruz.? dedi.

İzmit'te kadınlar yürüdü

Kaynak: DHA

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İzmit'te kadınlar yürüdü

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